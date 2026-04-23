「絡みがないのに、ずっと現場に……」俳優の松尾諭が、岡田准一との“再共演”エピソードを語った――。松尾諭○松尾諭、岡田准一とドラマ『SP』シリーズで共演フジテレビ系『SP 警視庁警備部警護課第四係』シリーズで共演した松尾と岡田。17日に更新されたYouTubeチャンネル『ハンターch』にゲスト出演した松尾は、現在、格闘家やアクションプランナーとしても活躍する岡田について、「もうほぼあれがきっかけ。映画版になったと