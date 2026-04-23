21日に発足から半年を迎えた高市内閣。年度をまたいだものの新年度予算を無事に成立させ、後半国会に臨む。そこで高市早苗首相の頭を悩ませる存在が、野党だけでなく与党のなかにも現れた。かつて高市首相と同じように安倍晋三元首相と近い女性議員として注目されていた稲田朋美氏だ。 稲田氏は、自民党内で再審制度見直しを盛り込んだ刑事訴訟法改正案について議論するなかで、法務省が党側に提示した改正案の内容に反発。この