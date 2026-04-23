「広島０−２ヤクルト」（２２日、マツダスタジアム）悔しさが募る今季初登板だった。５回６安打２失点だった投球を、広島・大瀬良大地投手は「長いイニングを投げ、一点でも少なく抑えられるようにしないといけない。満足する結果でも内容でもない」と振り返った。勝利に導けなかった８５球。唇をかんだ。雨のマウンド。初回は、サンタナの二塁打からピンチを招き、自らの暴投で先制点を献上。０−１の四回は、先頭・岩田へ