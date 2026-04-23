実はアメリカのイージス駆逐艦よりも大きいアメリカ国防総省は2026年4月18日、ドイツに対する統合戦闘システム、支援装備およびサポートの売却を承認したと発表しました。【画像】よく見るレーダーがついてる!? これが、ドイツ版イージス艦です推定費用は119億ドルで、この契約は北大西洋条約機構（NATO）同盟国との相互運用性の向上を目的としています。主要契約者はロッキード・マーティンおよびRTXとなる見込みです。この