トップアイデザイナーのクボタマイです。髪を染めたばかりなのに、なんだか垢抜けない…と感じたことはありませんか？実はそれ、眉色が髪色に合っていないのが原因かもしれません。髪色と眉色を少し意識するだけで、ぐっと垢抜けた印象に仕上がります！今回は3パターンご紹介するので、ぜひ参考にお試しください♡【詳細】他の記事はこちら?黒髪・ダークカラーヘア黒髪やダークカラーの方は、眉まで黒くしてしまうと重たく見