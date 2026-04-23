京成電鉄は、4月25日から5月10日の間、市川真間駅の駅名看板を「市川ママ駅」に変更する。市川真間駅の読みが「いちかわまま」であることにちなんで、5月10日の「母の日」に合わせて実施し、カーネーションを彩ったデザインの駅名看板に変更する。あわせて、京成バスでも、市川真間駅停留所の看板を「市川ママ駅」表記に変更する。また、同駅で「市川ママ駅記念乗車券」を発売する。価格は390円で、市川真間駅から390円区間の利用