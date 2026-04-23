セリアですごいアイテムを発見！PC作業にあると便利なリストレストなのですが、デスクに置かないんです。手首に付けることで、常に手首の下にリストレストを置くことができるスグレモノ。しかも仮眠枕としても使える2WAY仕様です。シンプルで使いやすいので、ぜひチェックしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マウス用リストレスト価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦50×横80mm販売ショップ：セリアJAN