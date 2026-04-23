100均スポンジの中でも終着点と呼んでも過言ではない、ダイソーの『オールウレタン3層スポンジ』。汚れ落とし・泡立ち・水切れの役割が分かれた3層構造に加え、ウレタンの絶妙な粘りで食器にしっかり密着。少量の洗剤でも豊かな泡が長持ちし、へたりにくい耐久性も魅力。リピート待ったなしの実力派です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：オールウレタン3層スポンジ価格：￥110（税込）入数：1個販売ショップ：ダイソーJA