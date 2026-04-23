「存在しない教育番組」をコンセプトにしたオリジナルコンテンツ「教育番組」のスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは4月21日、投稿を更新。公式キャラクター・タマと女性アイドルグループ・Juice=Juiceの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】Juice=Juiceに囲まれるタマ「タマの頭になに書いてんだwwww」同アカウントは、ファッションメディア『JJ』（光文社）の創刊50周年イベント「JJ50th Anniversary Fe