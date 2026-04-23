言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、公共交通の運行から、日々の買い物でのやりとり、そして組織を管理する役割まで、社会生活に欠かせない3つの言葉を集めました。それぞれの言葉が使われるシーンを想像しながら、空欄に入る共通の2文字を考えてみてください。語彙の引き出しを整理して、頭の中をすっきりとさせてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えて