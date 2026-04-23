三井不動産レジデンシャルは、循環型社会の実現を目指すプロジェクト「くらしのサス活 Circular Action」の一環として、不用品の回収品目を拡大する。「くらしのサス活 Circular Action」不要品の回収品目を拡大新たに回収する品目は、「使い捨てコンタクトレンズの包装容器(プラ容器部分)」「イヤホン・充電ケーブル・電源コード類」「推し活・キャラクターグッズ」「靴(革靴・スニーカーなど」の4品目。特にコンタクトレンズケー