「昔と今じゃちょっと違いすぎるから……」お笑い芸人の有吉弘行が、“最強の子役”について私見を語った――。有吉弘行○「ひょっとしたら今のほうがすごいかも…」19日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)では、テレビで活躍する歴代子役の話題に。有吉は、「子役最強は誰なんだろうな……?」と逡巡しながら、「芦田愛菜、安達祐実、『おしん』をやった小林綾子さん」と3人の名前を列挙。近年活躍