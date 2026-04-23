仕事ができる人とは、どんな人か。トヨタの現場で鍛えられたプラス・ドライブ代表取締役の原マサヒコさんは「過去の成功事例をマネしながら成功に近づいていく人だ。また、そういう人は情報を選別せず、とにかく多くの情報に触れている」という――。（第2回）※本稿は、原マサヒコ『トヨタの時短術』（日経ビジネス人文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mykola Pokhodzhay※写真はイメージです - 写真＝iStock.