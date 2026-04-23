自転車に乗るときのヘルメット着用は「努力義務」とされていますが、「義務ではないなら罰金はないのでは？」と疑問に思う方も多いでしょう。 さらに、青切符制度が自転車にも導入されたことで、「将来的に罰金が発生するのでは」と不安に感じている方もいるかもしれません。本記事では、ヘルメット着用の努力義務の意味と青切符制度の関係、そして罰金の有無について分かりやすく解説します。 自転車のヘルメット