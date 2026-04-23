人気SFサスペンスドラマ「X-ファイル」でミラー捜査官を演じたロビー・アメルが、ライアン・クーグラー監督によるリブート版への期待を語っている。 オリジナル版「X-ファイル」はFBI捜査官のフォックス・モルダー（デイヴィッド・ドゥカヴニー）とダナ・スカリー（ジリアン・アンダーソン）が超常現象にまつわる事件を追うドラマで、1993年から2018年にかけて全11シ