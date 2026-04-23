「オーダー内のスパイからの情報を解読した。やはり本当だった……。皇帝パルパティーンは生きている」……『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）で、ポー・ダメロンはレジスタンスの戦士たちに最悪の報告をしなくてはならなかった。かつて倒されたはずの諸悪の根源が復活していたというのだ。 この展開はメタ的にも事件だった。ルーカスフィルムは3部