「扶養内で働くと将来の年金が少なくなる」と聞くと、不安に感じる方も多いでしょう。実際、扶養内で働き続けた場合、将来受け取れる年金額は月6万円程度になるケースもあります。 それにもかかわらず、扶養内を選ぶ人が多いのはなぜなのでしょうか。この記事ではその理由をわかりやすく解説します。 扶養内で働くと年金額が少なくなる理由 扶養内で働く場合、多くは「第3号被保険者」として扱われます。こ