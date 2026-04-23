今年4月にフリーアナウンサーへ転身した岩田絵里奈が、きょう23日に放送される古巣の日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜)に登場。人気企画「前髪ぱっつんチェンジ」に参戦し、「埋もれないアナウンサーになりたい」との思いから、決意の“前髪ぱっつん”姿を披露する。岩田絵里奈「前髪ぱっつんチェンジ」は、今一歩抜けきれない芸能人たちが現状打破を目指し、前髪をぱっつんにして新たな自