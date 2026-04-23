■「ねんきん定期便」の数字に仕組まれた罠ここ数年、「年金だけでは老後資金が足りない」と不安を抱く人が増え、資産運用や貯蓄の重要性が繰り返し語られている。一方で「年金は繰り下げ受給が得」といった情報もあふれており、制度の複雑さに戸惑う人は少なくない。そんな中、多くの人が老後設計の拠り所にしているのが、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」に記載された見込み額だ。写真＝写真AC※写真はイメージです - 写真＝