便秘や腹痛は日常的によくある不調です。しかし、その「いつもの便秘」が、実は大腸がんのサインかもしれません。大腸がんによる症状は、生活習慣の乱れによる一時的な便秘とは性質が大きく異なります。今回のテーマは、「普通の便秘・腹痛と大腸がんの症状を見分けるポイント」です。大腸がんによる症状は「腸の構造が狭くなる」ことで起こる中路先生によると、一時的な便秘は、食物繊維不足やストレスなどで腸の動きが鈍くなるこ