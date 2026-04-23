お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、18日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜25:00〜27:00)で、前週11日の放送中に体調不良に見舞われていたことを明かした。オードリーの若林正恭○「壁伝いに歩いていくような状態」救急外来を受診番組冒頭、先週の放送で途中、番組スタッフが代役としてスタジオ入っていたことに触れ、「あのときはもう結構トイレで悶絶してて」と告白。相方の春日俊彰が、