日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２３日、生放送された。曜日パーソナリティーなどが替わり番組がリニューアルされて３週間。３月までの火曜からかわって木曜パーソナリティーとなった「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎は「新しいパーソナリティーとは仲良くやってます？」と総合司会の水卜麻美アナウンサーに質問した。水卜アナは「私、こういうの慣れるまで５月く