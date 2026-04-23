NHKで好評放送中の連続テレビ小説「風、薫る」。田中ひかるの著書『明治のナイチンゲール大関和物語』を原案に、明治時代、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）という2人のナースの冒険物語だ。劇中、苦労を重ねるりんを気遣う幼なじみの竹内虎太郎を演じているのが、「宙わたる教室」（24）などで好演を披露し、注目を集める若手俳優・小林虎之介。連続テレビ初出演