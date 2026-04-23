大切な人へ想いを届ける母の日。上質で心に残るギフトを探している方におすすめしたいのが、紀ノ国屋から登場する限定カステラです。伝統の味わいと、日本らしい美しいパッケージが融合した特別な一品は、贈る側も贈られる側も心が満たされる仕上がりに。感謝の気持ちをそっと包み込む、特別感あふれるギフトをチェックしてみてください♡ 和の美が詰まった特別ギフト 紀ノ国屋より登場する「カステラふたえ」は