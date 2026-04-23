なぜ「ワゴンR」には5速MTがあるのか？クルマの変速機には、ドライバーが自らシフトレバーとクラッチを操作するMT（マニュアルトランスミッション）と、変速を自動で行うAT（オートマチックトランスミッション）があります。現在、国内の新車販売において、基本的にATしか装着できないハイブリッド車（マイルドタイプ含む）の割合は50％を超えました。AT限定免許の普及も相まって、国内のAT車販売比率は98〜99％に達しており、