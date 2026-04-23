NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月24日放送の第20話では、美津（水野美紀）がりん（見上愛）に新たな縁談を持ちかける。 参考：佐野晶哉×小林虎之介×藤原季節は“人生の伴侶”候補？『風、薫る』の恋模様を考える 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 りんが亀吉（三浦貴大）に離縁の意思を伝えた第19話。 環（