私（マドカ、40代後半）は夫（アキオ、50代前半）との二人暮らし。一人息子は昨年社会人となり、家を出ました。私の両親は遠方にいて、義母（スミレ、70代）はうちの近所で一人暮らしをしています。私は穏やかな義母とはちょうどいい距離感で付き合えていますが、息子が巣立ってからはほとんど義実家へ行っていません。義母は年々夫にヘルプを求める頻度が増えていますが、私たち夫婦には「介護は実子で」という認識があるのです。