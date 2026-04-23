元乃木坂46でタレントの和田まあや(28)が23日までに自身のインスタグラムを更新。「婚姻届の証人」を明かした。「婚姻届の証人は…」と書き出した和田。「親友のひなちまにお願いしました（場所は焼肉屋さんタレや油はギリギリ付きませんでした」と元乃木坂46・樋口日奈であると伝えた。「実際に書いてくれてるところはYouTubeにあげました」とつづって2ショットをアップ。「プロフィール欄のYouTubeリンクをチェックチャ