【その他の画像・動画等を元記事で観る】2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー・るぅとの活動11周年を記念した新曲「この花束に約束を」のMusicVideoが公開された。この度公開したオリジナル曲「この花束に約束を」は、2026年4月19日に活動11周年を迎えた「るぅと」がリスナーへ向けて届ける、至極の純愛バラード。「るぅと」本人が作詞作曲を手掛けており、11周年という大きな節目を迎えたその先も、変わらず”キミ”と歩