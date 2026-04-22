【その他の画像・動画等を元記事で観る】「MAGNET by SHIBUYA109」の屋上イベントスペース「MAG’s PARK」にて、渋谷スクランブル交差点を眼下に楽しむアニソンDJイベント『Anisong Scramble〜春の女性声優祭り〜supported by WALLMA』が2026年5月23日（土）に開催される。本イベントでは、DJに加え、イベントをさらに盛り上げるアーティストも参加。5月23日（土）の参加アーティストは、群馬県前橋市を舞台にしたオリジナルTVアニ