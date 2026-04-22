【その他の画像・動画等を元記事で観る】次世代ガールズバンドプロジェクト『BanG Dream!（バンドリ！）』発のリアルバンド、Morfonicaが今熱い。デビュー5周年を迎えた昨年、2nd Album『Polyphony』や8th Single「Feathered Dreams」をリリースし、2度のワンマンライブを開催。特に年末の12月30日に行われた“Morfonica 5th Anniversary LIVE「Maestoso」”は、バンドとしての成熟と進化が感じられる素晴らしいステージだった。そ