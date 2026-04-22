【その他の画像・動画等を元記事で観る】動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターチーム・MARUMOCHI from HoneyWorksが手掛ける音楽プロジェクト『M学園』。2026年5月3日(日)竹芝ニューピアホールにて開催されるイベント「M学園歌謡祭 其の弐 -ゆめうさナイトパレード-」のチケット先着販売がスタートした。栗田りん役・立花日菜、冴島まき役・鬼頭明里、宇田川ほまれ役・富田美憂、宇田川とまれ役・羊宮妃那という豪華キャス