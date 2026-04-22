【その他の画像・動画等を元記事で観る】多次元制御機構よだかが新曲「スターダスト・エウレカ」を書き下ろした、TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』のノンクレジットオープニング映像がTBSアニメ公式YouTubeチャンネルで公開された。TVアニメ『また殺されてしまったのですね、探偵様』はボカロPとしての顔も持つ、小説家てにをはが執筆したミステリー小説をアニメ化した作品で、TBSほかで放送中。公開されたノンク