【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティストユニット・DIALOGUE＋のニューシングル「奇跡は起きない」が、4月22日にリリース。表題曲は静かなピアノの音色から始まったかと思えばどんどんドラマチックに展開し、そこに8人の歌声が切実さを与えてくる、聴き応え抜群の胸に迫るナンバーに仕上がった。本稿ではそのリリースにあたって、メンバーの中から鷹村彩花と村上まなつへのインタビューを敢行。表題曲とは対照的に