【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月より放送がスタートしたTVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ4th Season 2年生編1学期』。本作の主題歌を務めるのが、久々のアニメタイアップとなる藍井エイルと、これまで本シリーズのOPテーマを務めてきたZAQの2人だ。攻撃的かつ新機軸のアプローチで高らかに鳴らした藍井エイルによるOPテーマ「MONSTER」、そして作品と約10年の関係値から生まれたZAQによるジャジーヒップホップ