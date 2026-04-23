お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が2026年4月20日、自身のインスタグラムを更新。肉体改造のビフォーアフターの写真を披露した。「ボディメイク」西野さんは、体を鍛える前の姿とバキバキに鍛え上げた筋肉美を投稿した。また、ハッシュタグをつけ、「#筋トレ」「#ダイエット」「#減量」「#ボディメイク」「#トレーニング」とコメントを添えた。インスタグラムに投稿された写真では、花柄の水着のよ