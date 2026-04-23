ツマ先上がりのショットのポイント 「キープレフト理論」式 ツマ先上がりのショットのポイントとは！？ ツマ先上がりの傾斜で構えると、クラブのトウ側が上がるのでフェース面が左を向きます。 この解決法は、①目標の右を向いてフックボールを打つ方法と②フェースを開いて目標にスクエアに構えて打つ方法があります。 動画では②の方法を解説しています。 この