自立できていない系地雷ワード『ひとんちの親を悪く言わないでほしいな』 自分の両親には強く言えない夫 義父母が孫を溺愛するあまり、こちらの事情も考えず夫の不在中にひんぱんに訪問してきたり、むやみに孫をかまおうとしたりすることにイライラが増す妻。そこで夫に窮状を訴えた際などに吐かれがちなセリフ。夫側から「おふくろにも困ったもんだよ」と水を向けられ、「そう思うでしょ」などと同意を