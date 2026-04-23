【本日の見通し】イラン情勢をにらみつつ、方向性を探る展開続く 昨日の海外市場でドル円は一時159.50円台を付けるなど、しっかりした動きを見せた。高値からは少し調整が入ったが、動きは限定的なものにとどまっている。もっとも160円を目指して上昇するほどの勢いも見られず、比較的落ち着いた動きとなった。 米国とイランの協議再開のめどが立っておらず、警戒感が継続。ただ、米国が停戦延長を決めたこと