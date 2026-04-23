イラン米国の「露骨な停戦違反」のためホルムズ海峡の開放は不可能 イランの首席交渉担当者は、米国とイスラエルによる「露骨な停戦違反」のためホルムズ海峡の開放は不可能だと語った。 ガリバフ国会議長は米国による海上封鎖は世界経済を人質にとる行為に等しいと指摘。 ペゼシュキアン大統領はイランは依然として交渉に前向きであるとしつつも、約束破棄、海上封鎖、脅迫は交渉における障害だと付け加えた。