東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.48高値159.57安値159.11 160.12ハイブレイク 159.85抵抗2 159.66抵抗1 159.39ピボット 159.20支持1 158.93支持2 158.74ローブレイク ユーロドル 終値1.1705高値1.1763安値1.1703 1.1804ハイブレイク 1.1784抵抗2 1.1744抵抗1 1.1724ピボット 1.1684支持1 1.1664支持2 1.1624ロ&#12