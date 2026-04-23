DJI「Osmo Pocket 4」 バカ売れした「オズポケ3」 ジンバル搭載の極小カメラなど、登場した時はキワモノ中のキワモノだったわけだが、気がつけば「オズポケ」などと軽く呼ばれるようになったDJI「Osmo Pocket 3」。テレビ番組でも街ロケでは大抵タレントが持たされているカメラであり、VloggerやTikTokerの必需品でもある。小型カメラ部門では長らく1位の座に君臨した名機だが、気がつけば発売から2年半が経過している。