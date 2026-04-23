大分県の魅力をPRするおおいたスペシャルサポーターにハローキティが任命されました。 県庁を訪れたのは世界で愛されるサンリオの人気キャラクターハローキティ。 おおいたスペシャルサポーターはハローキティに県内の魅力を発信してもらいイメージアップに繋げようと県が企画しました。 22日は県庁で任命式が行われ、佐藤知事からハローキティに任命証が手渡