日出生台演習場 22日 大分県の日出生台演習場で21日、戦車の砲弾が破裂し4人が死傷した事故について陸上自衛隊が設置した事故調査委員会が22日も現地で調査を進めていて当時の無線の交信状況などを詳しく調べる方針です。 ◆梅田雄一郎記者「日出生台演習場前です。隊員4人の死傷から一夜明けきょうは車の出入りも少なく静かな様子」 この事故は21日午前8時半過ぎ、日出生台演習場で射撃訓練中の戦車の砲弾が破裂し3人が