テレビ大分 はしかの感染が全国で拡大していることを受け県医師会が22日、記者会見を開き、予防接種を受けるよう呼び掛けました。 ◆大分県医師会 河野幸治会長 「はしかは非常に感染力が強くてインフルエンザの10倍以上とも言われている」 はしかは感染力が非常に強く空気感染するのが特徴で発熱や全身の発疹などの症状が出ます。 また、肺炎や脳炎といった合併症を引き起こす恐れもあり、 重症化すると命に関わるとい