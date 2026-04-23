埼玉県で２０２５年1月に発生した大規模な道路の陥没事故を受けて全国で行われた下水道管の調査結果が公表されました。 大分県内では大分市の8.8キロで最も緊急度が高い1年以内の対策が必要とされています。 ２０２５年1月に埼玉県八潮市で起きた道路の陥没事故では転落したトラックの運転手が死亡しました。 下水道管が腐食し、破損したことが原因とみられています。 この事故を受け国が全国の自治体に対し、調査を要請してい