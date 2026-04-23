大分県内で初めてとなる夜間中学、県立学びヶ丘中学校が開校し21日夜、入学式が行われました。幅広い年代の新入生が新生活、そして新しい学校の歴史をスタートさせました。 県立学びヶ丘中学校は様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった人たちが学び直すことができる県内初の夜間中学です。 第1期生となったのは10代から80代までの36人。 21日は開校式典と入学式が行われ佐藤知事が「新たな一歩を踏み出した皆さん