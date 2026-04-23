この春、平日深夜のバラエティゾーン『バラバラ大作戦』を飛び出し、毎週木曜深夜1：25〜の枠に昇格した『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！前回4月16日（木）の放送では、FRUITS ZIPPERの熱烈なファンである俳優・志田未来がスペシャルゲストとして登場した。FRUITS ZIPPERとの念願の初共演に感極まって涙を流し、その姿に真中まながもらい泣きするなど名場面が続々。溢れ出し