グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を2026年4月24日から5月10日まで店頭で再販。また、5月1日からは公式通販での販売を開始します。2種類のお菓子とトートバッグのセット「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念して販売された「ピカチュウバッグセット」。SNSでも話題になり、大好評だったセットの再販が遂に決定しました。「ピカチュウ東京ばな奈 8個入」と「はみ