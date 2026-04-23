和食さとは、2026年4月23日から5月6日まで「ゴールデンウィーク限定キャンペーン」を開催します。子どもも大人も嬉しいキャンペーン2本立て4月23日から5月6日までの期間、子どもはソフトクリーム無料プレゼント、大人は対象の食べ放題コースが特別価格になるお得なキャンペーンが実施されます。【1】キッズ限定！ソフトクリームプレゼント小学生以下のすべての子どもを対象に、ソフトクリームを無料でプレゼント。店内のソフトクリ